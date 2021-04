Kindstötung Solothurn – Vater will vor Gericht nicht aussagen

Kurz bevor er in den Zeugenstand treten sollte, kündigte seine Verteidigerin Eveline Roos an, dass ihr Mandant nicht in der Lage sei, Aussagen zu machen. Dafür gebe es drei Gründe: Erstens habe er alles zum Fall gesagt, was es zu sagen gebe. «Zweitens hat er – nach all den geheimen und über mehrere Jahre dauernden Ermittlungsmassnahmen – das Vertrauen in die Justiz und in den Rechtsstaat verloren», so Roos. Und drittens sei ihr Mandant durch das ganze Strafverfahren psychisch sehr angeschlagen. «Er leidet unter einer posttraumatischen Belastungsstörung, ist seit längerer Zeit arbeitsunfähig und hat sich komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen.» Sie werde am Donnerstag auf einen Freispruch plädieren, sagt Roos. «Es spricht alles dafür, dass mein Klient unschuldig ist.»