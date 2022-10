Birsfelden BL: «Vertrauen in Menschheit zerstört» – Unbekannte stehlen Bierzapfanlage

Ihr Zelt stand am Ende der Zeltreihe. Dadurch konnten die Diebe leichter unbemerkt an die Zapfanlage kommen.

Die Bierzapfanlage hat einen Wert von 2000 Franken. Sie wurde am Samstag gestohlen.

Die Community auf Social Media zeigt sich wütend und nimmt Anteil an dem Verlust des Vereins.

«Wir sind alle sehr enttäuscht. Wir haben alle sehr viel Herzblut reingesteckt und viel gearbeitet», sagt Cédric Mitschi, Obmann der «Birskepfli Brinzler». Er bezieht Stellung zum Diebstahl am vergangenen Samstagmorgen. Zwischen sechs und zehn Uhr wurde die gesamte Bierzapfanlage im Wert von 2000 Franken aus dem Festzelt entwendet – es fehlt jede Spur.

Bis auf die Auffangschale und das Gas war alles weg. Am Abend zuvor arbeiteten die Cliquen-Mitglieder auf dem Platz der Kirchmattschule in Birsfelden BL daran, möglichst viele Einnahmen für die kommende Basler Fasnacht zu machen. Die Kosten für Kostüme, Larven und Wurfmaterial sind laut dem Obmann sehr hoch.

Übernahme der Schadenssumme

«Wir haben bis zwei Uhr am Samstag gearbeitet und danach den gesamten Alkohol im Kühlwagen eingeschlossen», so Mitschi. Danach sei bis sechs Uhr am Morgen eine Security vor Ort gewesen, die das gesamte Areal überwacht haben soll. Deshalb habe man es nicht für notwendig gehalten, den Zapfhahn abzubauen.