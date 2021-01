In einer vertraulichen Aktion erhielten am Freitag die ersten Bundesräte den Corona-Impfstoff. Bundesratssprecher André Simonazzi bestätigt die Aktion dem «Tages-Anzeiger». Welche Bundesräte die Impfung erhalten haben, wollte Simonazzi nicht sagen. Man wolle keinen Wettbewerb um die Frage, wer bereits geimpft sei und wer nicht.

«Wollen das weder hinausposaunen, noch geheim halten»

Für die Impfung verantwortlich war das Berner Kantonsarztamt. Wie der Tages-Anzeiger schreibt, ist in Bern die Begeisterung über die Bundesratsimpfung nicht besonders gross. Die Nachfrage nach der Impfung ist im Kanton gross. Die Berner halten sich an die Vorgabe, dass über 75-Jährige zuerst den Imfpstoff erhalten.

Im November sagte die damalige Bundespräsidentin Sommaruga, dass sie sich impfen lasse, «sobald es genug Impfstoff hat und die Risiko­gruppen geimpft sind.» Berset sagte im Dezember: «Ich werde mich impfen lassen, so schnell es möglich ist.» Er ergänzte: «Wir haben momentan nicht genügend Dosen.» Nun also der Meinungswechsel in der gleichen Woche, in der das zweite Corona-Vakzin zugelassen wurde.