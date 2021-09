Vergünstigungen für grosszügigen Saudi-Geschäftsmann : Vertrauter von Prinz Charles tritt wegen dubioser Spendenaffäre zurück

Prinz Charles’ früherer Diener Michael Fawcett (58) ist als Leiter einer Stiftung des Thronfolgers zurückgetreten. Zuvor war ein Brief aufgetaucht, in dem er einem schwerreichen Saudi gegen Spenden Hilfe bei der Einbürgerung und den Ritterschlag anbot.

Eben erst wurde publik, welche Vorkehrungen die britische Regierung für den Tod der Queen getroffen hat und dass Prinz Charles am Tag danach zum König ausgerufen werden solle. Doch nun hat Charles Ärger wegen einem seiner engsten Mitarbeiter: Weil er dabei geholfen haben soll, einem saudischen Grossspender einen Ehrentitel zu organisieren, lässt Michael Fawcett sein Amt als Chef einer Wohltätigkeitsorganisation ruhen. Der Geschäftsmann Mahfouz Marai Mubarak hatte mindestens 1,5 Millionen Pfund (1,75 Mio Euro) für Projekte der Prince’s Foundation gespendet und war im November 2016 in einer privaten Zeremonie vom Thronfolger ehrenhalber als CBE (Commander of the Most Excellent Order of the British Empire) ausgezeichnet worden.