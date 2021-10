Diesen Mittwoch : Vertreter der Weltmächte USA und China treffen sich in Zürich

Die USA und China halten am Mittwoch inmitten angespannter Beziehungen ein Spitzentreffen in der Schweiz ab. In Zürich werden sich der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, und der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi treffen, wie das Weisse Haus am Dienstag mitteilte. Einen Sitzungsstandort gaben die Verantwortlichen nicht bekannt.