Jetzt erscheint das Buch zu der Zuger Landammannfeier

Am 5. Februar lädt die Journalistin Michèle Binswanger zur Vernissage ihres Buches «Die Zuger Landammann-Affäre» ein.

Gut acht Jahre nach den Geschehnissen an der Zuger Landammannfeier erscheint ein umstrittenes Buch zum Vorfall.

Die Journalistin Michèle Binswanger vom «Tages-Anzeiger» lädt am 5. Februar im Zürcher Kaufleuten zur Buchvernissage «Die Zuger Landammann-Affäre» ein. Darin rollt sie die Vorkommnisse an der Landammannfeier im Dezember 2014 auf. Die Buchveröffentlichung war rund zwei Jahre lang verboten, zunächst vom Zuger Kantonsgericht, danach vom Bundesgericht. Binswanger konnte den Prozess am Schluss für sich entscheiden.