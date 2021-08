1278 Fälle - Verunfallen viele Frauen im ÖV, weil er von Männern geplant wird?

Rund um den ÖV verunfallten in den letzten zwei Jahren doppelt so viele Frauen wie Männer.

In den letzten zwei Jahren hatten sich in öffentlichen Verkehrsmitteln in der Schweiz 1880 reisende Personen verletzt. Davon waren 1278 Frauen und 602 Männer. Das zeigen Daten aus der Nationalen Ereignisdatenbank des Bundesamts für Verkehr (BAV). Das sind die Zahlen hinter gemeldeten Unfällen, vom Stolperer über eine Schwelle bis zum schweren Zugunglück. Die Zahlen waren bisher so kaum bekannt.