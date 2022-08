Töffunfall : Verunfallte vom Bernina waren erst seit kurzem verheiratet

Am Montag verstarben zwei Personen aus Italien bei einem Motorradunfall am Berninapass. Nun wird bekannt, dass die beiden erst seit kurzem verheiratet waren.

Ein Motorradfahrer (52) und seine 57-jährige Mitfahrerin sind am Montagnachmittag am Berninapass nach einem schweren Unfall ums Leben gekommen.

«Die Gemeinde Sarezzo trauert um Roberto und Roberta, die vor einem Monat vor den Traualtar getreten sind», schreibt das Newsportal «Il giorno». Die beiden seien seit rund zwei Jahren zusammen gewesen und hätten zuvor in anderen Partnerschaften gelebt, berichten italienische Medien. Auf Social Media sind Bilder einer Kreuzfahrt zu sehen – möglicherweise von der Hochzeitsreise. Auch mit dem Motorrad war das Paar regelmässig zu Ausflügen unterwegs. So sollen sie kürzlich auf verschiedenen Touren in der Lombardei, in Südtirol sowie der Schweiz unterwegs gewesen sein.