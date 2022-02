Zustand kritisch – Verunfallter Fahrer musste 24 Stunden um seine Rettung bangen

Der 57-jährige Fahrer war am Mittwochabend auf der Aargauerstrasse Richtung Beromünster unterwegs. Nach der Winonmühle gibt es eine starke Linkskurve. Dort geriet er rechts auf das Wiesland und nach 70 Metern in eine steil abfallende Waldböschung. Nach weiteren rund 15 Metern prallte das Auto schliesslich in einen Wurzelstock. Das teilt die Luzerner Polizei am Freitag mit. Gefunden wurde der Verunfallte erst am Donnerstagabend, gut 24 Stunden danach.