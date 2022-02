Bern – Verunfallter J.B. muss in Notaufnahme warten – das Spital erklärt

J.B.* musste zwei Stunden auf eine computertomografische Untersuchung warten. Der 48-Jährige war mit seinem E-Bike auf einer Hauptstrasse in Richtung Bern unterwegs, als ihn ein einbiegendes Fahrzeug den Vortritt nahm und ihn umfuhr.

Auch in den Notaufnahmen von Spitälern kann es zu Wartezeiten kommen (Symbolbild).

An einem kühlen Januartag wurde News-Scout J.B.* von einem Auto angefahren. Der 48-Jährige war mit seinem E-Bike auf einer Hauptstrasse in Richtung Bern unterwegs, als ihm ein einbiegendes Fahrzeug den Vortritt nahm. «Ich landete auf der Motorhaube, danach hatte ich ein Blackout. Plötzlich war ich in einem Krankenwagen», erinnert sich J.B. Im Spital musste er dann zwei Stunden auf eine computertomografische Untersuchung warten. Für den News-Scout war diese Wartezeit äusserst beunruhigend: Er befürchtete, innere Verletzungen erlitten zu haben.