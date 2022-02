Beromünster LU : Verunglückt und erst einen Tag später gefunden – Mann (57) gestorben

Der am Mittwoch vor einer Woche in Beromünster verunglückte Autofahrer ist am gestrigen Donnerstag gestorben, teilt die Luzerner Polizei mit. Der Unfall war erst 24 Stunden später entdeckt worden. Der 57-Jährige lag in kritischem Zustand in seinem Auto.