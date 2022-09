OS 35 : Verunglückter 178-Meter-Frachter verliert Schweröl vor Küste Gibraltars

Seit einem Zusammenstoss mit einem Flüssiggastanker liegt die OS 35 auf Grund. Nun ist Schweröl aus dem Frachter ausgetreten. Das Schiff droht zudem, in zwei Teile zu zerbrechen.

Die Regierung erklärte jedoch, das Leck sei «vollständig unter Kontrolle».

Der 178-Meter-Frachter war am Dienstag mit einem Flüssiggastanker kollidiert.

Nach dem Unfall am Montagabend war nach Angaben der Behörden am Mittwoch der Rumpf des Schiffes gebrochen.

Das 178 Meter lange Schiff war zuvor mit einem Flüssiggastanker zusammengestossen. Der Treibstoff sei aus zwei Lüftern für die Tanks des Massengutfrachters OS 35 ausgetreten, berichtete die Zeitung «Gibraltar Chronicle» unter Berufung auf den Hafenmeister des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens.

Ölteppich breitet sich ausserhalb der Ölbarrieren aus

Auf Fotos war zu sehen, wie sich ein mehrere Hundert Meter langer Ölteppich auch ausserhalb der ausgebrachten Ölbarrieren um das Schiff herum ausbreitete. Eine zweite Ölbarriere sei direkt vor dem Strand Catalan Bay an der Ostseite des Affenfelsens, wie Gibraltar auch genannt wird, ausgelegt worden. Die Behörden befürchteten eine Ölpest in Gibraltar und an der Küste des benachbarten Spaniens.

Das Abpumpen der insgesamt 215 Tonnen Schweröl, 250 Tonnen Diesel und 27 Tonnen Schmieröl an Bord ist bisher nicht gelungen, wie die Regierung Gibraltars mitteilte. Zudem sei die Bergung des Schiffes noch komplizierter geworden und werde wohl Wochen dauern. Demnach habe sich der Rumpf stark verzogen, weil nur der schon überspülte Bug auf Grund liege. Durch diese Stauchung des Schiffskörpers hätten sich auch Verschlüsse auf den Tankentlüftungen gelöst. Taucher konnten diese aber inzwischen wieder versiegeln, wie die Zeitung schrieb.

Frachter droht, in zwei Teile zu zerbrechen

Die 24 Besatzungsmitglieder des Frachters wurden den Angaben zufolge in Sicherheit gebracht, niemand wurde verletzt. Zur Eindämmung des Ölaustritts seien schwimmende Barrieren ausgelegt worden. Nach dem Unfall am Montagabend war nach Angaben der Behörden am Mittwoch der Rumpf des Schiffes gebrochen, der Frachter sei bislang jedoch nicht in zwei Teile zerbrochen, die Gefahr bestehe jedoch weiterhin.

Die Regierung erklärte, das Leck sei «vollständig unter Kontrolle». Nun gehe es «vorrangig darum, das Öl, das aus der Barriere entwichen ist, aufzufangen und das in der Barriere eingeschlossene Öl zu entfernen». Bei dem Öl an Bord der OS 35 handelt es sich um den Treibstoff des Schiffes. Der an dem Zusammenstoss beteiligte Flüssiggastanker wurde nicht beschädigt. Der Hafen von Gibraltar wurde nach dem Unfall teilweise geschlossen.

Nur 200 Meter vom Strand entfernt liegt die OS 35 auf Grund. Gibraltar droht eine Ölpest. 20-Minuten-News-Scout Vincenzo war gerade auf dem berühmten Affenfelsen von Gibraltar, als ihm spektakuläre Aufnahmen gelangen. 20min/Stefan Lanz

Die Polizei hat inzwischen im Zusammenhang mit der Kollision eine Person festgenommen. Diese Person kooperiere bereits mit den Ermittlern, teilten die Behörden des britischen Überseegebiets am Südzipfel Spaniens am Donnerstag mit. Weitere Informationen dazu wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

