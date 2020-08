vor 53min

Töffunfall in Küssnacht am Rigi

Verunglückter L. S.* (20) wollte in Mountainbike-Profiliga

Mit zwei Kollegen auf dem Motorrad fuhr L. S. in der Nacht auf Samstag in Küssnacht am Rigi in eine Hausmauer und verstarb noch an der Unfallstelle. Auf Social Media postete der passionierte Mountainbiker waghalsige Stunts mit Velo und Töff.

von Joel Probst

1 / 8 L. S.* kam in der Nacht auf Samstag bei einem Töffunfall ums Leben.

Darum gehts L. S.* (20) ist in der Nacht auf Samstag bei einem Töffunfall verstorben.

Er war mit Kollegen zu dritt auf dem Töff unterwegs und prallte in die Mauer seines Hauses.

Auf Instagram postete L. S. regelmässig Videos seiner waghalsigen Stunts.

Seine Freundin trauert auf der Plattform um ihren verunglückten Freund.

Zweiräder waren seine Leidenschaft. Der 20-jährige L. S.* fiel als ambitionierter Mountainbike-Fahrer auf, bestritt auf seinem Bike internationale Rennen und fuhr dabei Siege und Spitzenplätze ein. In der Nacht auf Samstag war der 20-Jährige mit dem Töff unterwegs – zusammen mit einem 17-jährigen Kollegen und einer 18-jährigen Kollegin.

Um 2.45 Uhr passiert es: Zu dritt prallen die drei Kollegen auf dem leichten Motorrad, einer 125-Kubikzentimter-Maschine, in das Wohnhaus von L. S. Der 20-Jährige verletzt sich so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle stirbt – vor den Augen seiner Familie, die Erste Hilfe leistete. Auch seine Kollegen erleiden teils schwere Verletzungen.

Mit neun Jahren am ersten Mountainbike-Rennen

Schon mit sechs Jahren schwang sich L. S. aufs Mountainbike, mit neun nahm er bereits an seinem ersten Cross-Country-Rennen teil. «Rennen fahre ich, weil es Spass macht», schreibt er als 12-Jähriger in einem Steckbrief. L. S. bleibt ehrgeizig. Dieses Jahr hätte er eigentlich in die Profi-Klasse aufsteigen wollen, und zwar «so schnell wie möglich», sagte er in einem Interview mit seinem Sponsoren. Neben seiner Mountainbike-Karriere arbeitete der 20-Jährige als Sanitär bei einer lokalen Firma.

Auf seiner Instagram-Seite postete L. S. regelmässig Videos von waghalsigen Stunts auf Velo und Töff. Darin zeigt er, wie er mit seinem Töff über meterhohe Schanzen springt und mit seinem Mountainbike Saltos macht. Der 20-Jährige baute sich sogar eigenhändig eine komplette Rennstrecke samt mehrerer Schanzen im Wald.

«Forever together»

Auf Instagram trauert die Freundin von L. S.: «Forever together». Sein Todesdatum steht unter den Bildern, die das Paar zusammen zeigen. Die Freundin des 20-Jährigen gilt als grosses Nachwuchstalent in der Schweizer Biathlonszene. Die Kommentarspalte ist voll mit Beileidsbekundungen, auch die Schweizer Biathletin Selina Gasparin hat kommentiert: «Viel Kraft in diesen schwierigen Momenten», schreibt sie.