Coronavirus - Verunreinigung mit Keimen sorgt für Knappheit von PCR-Speicheltests

PCR-Speicheltests – oder «Spucktests» – kommen vielerorts zum Einsatz. Darunter auch an vielen Schulen. (Symbolbild)

Anfang Juli kam es beim Medizinalhändler Disposan im zürcherischen Schlieren zu einer Verunreinigung der Testkits. Keime waren in die Kochsalzlösung geraten, die den Tests beigelegt werden. Hunderttausend Testkits waren betroffen. Die Verunreinigung war zwar nicht gesundheitsschädigend – trotzdem durften die Röhrchen nicht mehr eingesetzt werden.

Bis Mitte August fehlen tausende Tests

Das Unternehmen kündigte Ersatz an, doch dieser verzögert sich nun gemäss «Blick». Schuld soll ein erneuter Patzer seitens des Händlers sein. So habe das Unternehmen nach der erkannten Verunreinigung mehrere Tausend Röhrchen in die Kantone geschickt, ohne dafür grünes Licht von Swissmedic erhalten zu haben. Die betroffenen Kits mussten abermals zurückgegeben werden.