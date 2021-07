Verunstaltet: Liebesnachrichten auf Gemälde von Marcus Rashford

So sieht das Wandgemälde von Marcus Rashford in Manchester mittlerweile aus.

Rashford hatte nach den Anfeindungen gegen sich reagiert und sich an die Fans gewidmet. Unter anderem schrieb er: «Ich kann die Kritik an meiner Leistung hinnehmen. Aber ich werde mich nie dafür entschuldigen, wer ich bin und woher ich komme. Ich habe mich noch in keinem Moment in meinem Leben stolzer gefühlt, wie in diesem Moment, als ich das England-Trikot trug und mir meine Familie von der Tribüne aus zujubelte. Davon habe ich immer geträumt.»