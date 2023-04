Thüringen: Geisterfahrer verursacht Horrorcrash und überlebt

Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengeprallt.

Im deutschen Bundesland Thüringen sind am Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall sieben Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere wurden schwer verletzt. Unter den Todesopfern befinden sich fünf 19-Jährige, die in ihrem Wagen verbrannten. Neben den Teenagern im Mercedes starben der 60-jährige Fahrer des VW und ein Insasse des BMW. Gemäss neusten Erkenntnissen überlebte der Unfallverursacher die Kollision.

Wie die Polizei in Nordhausen unter Verweis auf erste Ermittlungsergebnisse mitteilte, war ein 45-Jähriger mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammengeprallt. Bei dem Mann sei «Alkoholkonsum nicht ausgeschlossen». Daher sei die Entnahme einer Blutprobe angeordnet worden, erklärten die Beamten. Er sei zudem «nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis».

«Ein Horrorszenario»

Retter und Ermittler sahen sich an der Unfallstelle mit schrecklichen Bildern konfrontiert. Eine Polizeisprecherin verglich die Szenerie am Sonntag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP mit einem «Schlachtfeld». Die Leichen der toten Unfallopfer seien teilweise bis zur Unkenntlichkeit verbrannt gewesen, was auch die Identifizierung schwierig gemacht habe.