Gewitterfront: Verursachten Blitzeinschläge Grossbrände von letzter Nacht?

In Oberweningen im Kanton Zürich richtete der Brand einer Schreinerei am späten Freitagabend einen Millionenschaden an. Das Feuer war so gross, dass die umliegenden Häuser evakuiert werden mussten. In Elfingen im Kanton Aargau zerstörte ein Feuer in den frühen Morgenstunden eine alte Scheune komplett. Die Löscharbeiten wurden durch die Wasserknappheit zusätzlich erschwert. «Es mussten Leitungen aus umliegenden Gemeinden gezogen werden», wie der Sprecher der Kantonspolizei Aargau erklärte. Und in Wilchingen im Kanton Schaffhausen brannte der Dachstock eines Wohnhauses aus.