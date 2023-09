Verurteilt: Aargauer (21) ejakuliert im Interregio auf eine schlafende Frau

Ein damals 21-jähriger Aargauer hat in einem Abteil der 2. Klasse auf eine schlafende Frau ejakuliert. (Symbolbild)

Ein damals 21-jähriger Mann aus dem Kanton Aargau hat im Interregio-Zug von Basel nach Zürich Flughafen auf eine schlafende Frau ejakuliert. Das geht aus einem Strafbefehl hervor, wie die «Aargauer Zeitung» schreibt. Die Sexualstraftat habe sich an einem Montagmorgen ereignet. Der Mann wurde nun wegen Schändung verurteilt.



In einem Abteil der 2. Klasse habe eine Frau geschlafen. Kurz bevor der Zug Baden erreicht habe, sei der 21-Jährige an sie herangetreten und habe auf ihr Bein und ihre Hose ejakuliert. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, dass der Täter sich bewusst gewesen sei, dass sein Opfer geschlafen habe und sie ihn daher nicht bemerken würde, wie die «Aargauer Zeitung» weiter schreibt. Er habe sie wissentlich als «Sexobjekt» missbraucht.