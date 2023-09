Bern: Deutscher Adliger verwechselt Gas mit Bremse

Bezahlen muss der Adelige nichts mehr. Er hatte bereits eine Vorauszahlung von 1100 Franken als Sicherheitsleistung geleistet, wie das bei Ausländern in der Schweiz oft geschieht. Mit Busse (800 Franken) und Gebühren (300 Franken) ist diese aufgebraucht.

Zusätzlich zur Verkehrsregelverletzung wurde er auch wegen Fahrens in fahrunfähigem Zustand verurteilt. Dies, weil ihm bei einer Messung 0,56 Promille Blutalkoholgehalt nachgewiesen wurden – womit er sehr knapp über der gesetzlichen Grenze lag.

Die Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland hat einen Mann aus Deutschland wegen Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz verurteilt. Der 83-Jährige hatte gemäss einem Strafbefehl, der 20 Minuten vorliegt, an einem Platz in der Stadt Bern beim Parkieren das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. «Infolge Nichtbeherrschens des Fahrzeuges» kollidierte er daraufhin mit einem Baum «sowie diversen Pflanzen», heisst es weiter – eine einfache Verkehrsregelverletzung.

Der Mann trägt den alten deutschen Titel «Freiherr» und gehört damit zu einer Familie, die historisch dem niederen Adel angehört. «Freiherr» ist gleichbedeutend mit dem Titel «Baron». Er stammt aus Deutschland, seine Anschrift in der Schweiz ist in einem Hotel in der Stadt Bern.