Lisa Montgomery (52) : Verurteilte Mörderin wird am Dienstag doch nicht hingerichtet

Lisa Montgomery hatte 2004 eine schwangere Frau erwürgt und ihr daraufhin das Baby aus dem Bauch geschnitten. Dafür wurde die Amerikanerin zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung der Todesstrafe wurde nun kurzfristig ausgesetzt.

In den USA hat ein Gericht die Vollstreckung des ersten Todesurteils gegen eine Frau seit 70 Jahren kurzfristig ausgesetzt. Die wegen eines grausamen Mordes an einer Schwangeren zum Tode verurteilte 52-jährige Lisa Montgomery, werde nicht wie vorgesehen am Dienstag hingerichtet, erklärte ein Gericht im Bundesstaat Indiana am Montag. Richter James Hanlon begründete den Aufschub mit dem schlechten psychischen Zustand der in Indiana inhaftierten 52-Jährigen.