In einer lauen Sommernacht am 23. Juli 2017 kam es vor der Dreirosenanlage in Basel zu einer blutigen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein 18-Jähriger lebensgefährlich mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei nahm zwei Somalier im Alter von 22 und 26 Jahren unter dringendem Tatverdacht fest. Einer der beiden wurde am 22. März 2018 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt und für zehn Jahre des Landes verwiesen.