Schaffhausen : Verurteilter Islamist durfte jüdischen Namen annehmen – Verbände schockiert

Ein Mann, der wegen seiner IS-Mitgliedschaft verurteilt worden war, durfte in der Schweiz bleiben – und seine Identität ändern. Dass er dabei ohne Probleme zu einem jüdisch klingenden Namen kam, kritisieren Verbände.

In der Moschee des Islamischen Kulturvereins Schaffhausen in Neuhausen am Rheinfall darf Osamah M. unterrichten.

Der verurteilte und ausgewiesene Islamist aus Schaffhausen , der in der Moschee des Islamischen Kulturvereins Schaffhausen Arabisch- und Koranunterricht gibt, durfte seine Identität ändern. Wie die Weltwoche und RTS berichteten, nahm der Iraker einen hebräisch klingenden Namen an, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen worden war.

2017 war er unter anderem wegen Mitgliedschaft beim Islamischen Staat zu insgesamt 44 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Gemäss Bundesstrafgericht war der Iraker dabei, einen terroristischen Anschlag in Europa vorzubereiten. Da ihm jedoch laut Bundesverwaltungsgericht in seinem Herkunftsland Folter und Tod gedroht hätten, wurde der Mann nicht aus der Schweiz ausgewiesen und vorläufig aufgenommen.

Antrag für Identitätsänderung stattgegeben

«Kann erhöhtes Risiko für bedrohte Minderheit geben»

Der Dachverband der jüdischen Gemeinden in der Schweiz hingegen hat wenig Verständnis für die Entscheidung der Schaffhauser Behörden. «Wir sind besorgt, weil ein jüdisch klingender Name natürlich dazu benutzt werden kann, um sich in die jüdische Gemeinschaft einzuschleusen», so Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. «Wir verstehen nicht, dass die Behörden nicht erkennen, dass es so ein erhöhtes Risiko für eine bedrohte Minderheit geben kann», protestiert er.