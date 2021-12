Münster (DE) – Er tötete 16-Jährige – Verurteilter Mörder (56) auf der Flucht

Der 56-jährige Ralf Hörstemeier hätte am Dienstag eine lebenslange Haftstrafe wegen des Mordes an der 16-jährigen Natascha Salla vor 27Jahren antreten müssen.

Der Vater der Getöteten findet klare Worte auf die Frage, was wäre, wenn Hörstemeier bei ihnen zuhause auftauchen würde: «Ich hoffe es sogar. Wenn der zu uns kommt, braucht sich anschliessend keiner mehr um den zu kümmern. Keine Staatsanwaltschaft, keine Polizei », sagt Joachim Schalla gegenüber «RTL». Auch die Behörden kommen bei dem Vater nicht gut weg: «Ich dachte, ich hätte in diesem Fall schon alles an Behördenversagen erlebt. Ich habe keine Worte mehr dazu».

Er prangert an, dass man sich doch nicht einfach selber einer Fussfessel entledigen könne. «So hätte man sich das auch gleich sparen können», sagt der Vater. Schalla fragt auch, was man denn von dem Verurteilten erwartet hätte: «Was würden Sie denn an dessen Stelle machen? Brav in den Knast gehen?», fragt der Vater verständnislos.