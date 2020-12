Darum gehts

Estermann legte Berufung gegen das Urteil ein und steht am Dienstag vor dem Luzerner Kantonsgericht.

Der Luzerner Springreiter Paul Estermann hängt seit seiner Verurteilung durch das Bezirksgericht Willisau LU im November 2019 nach eigenen Aussagen «mit den Beinen in der Luft». Wegen des Drucks des Verbands und der Medien sei er nicht mehr im Kader der Schweizer Springreiter-Equipe, sagte er vor dem Kantonsgericht.

Estermann wehrte sich am Dienstag vor dem Kantonsgericht Luzern gegen seine erstinstanzliche Verurteilung wegen Tierquälerei . Er versuche, mit jungen Pferden an kleineren Turnieren wieder etwas aufzubauen, sagte er bei der Befragung vor dem Gericht. Dies sei aber schwierig, denn er wisse nicht, wie es weitergehe mit dem «Ärger». Ein Urteil des Luzerner Kantonsgericht wird im Januar erwartet.

Pferde nach Verurteilung verkauft

Opfer der mutmasslichen Tierquälereien waren die Stute «Castlefield Eclipse», der Estermann 2016 zwei Mal mit der Dressurpeitsche schmerzhafte und teilweise blutende Verletzungen zugeführt haben soll. Sowie der Wallach «Lord Pepsi», der er in den Jahren 2014 und 2017 mindestens drei Mal unnötig stark mit der Peitsche traktiert haben soll. Estermann sagte vor dem Kantonsgericht, er sei zwar mit diesen beiden Pferden gesprungen, geritten worden seien sie aber auch von anderen Personen.

Nach seiner Verurteilung hatte Estermann einige seiner Spitzenpferde verloren, wie die «Pferdewoche» damals berichtete. So wurde der Wallach «Lord Pepsi» an eine brasilianische Besitzergemeinschaft verkauft. Mindestens fünf weitere Spitzenpferde haben ausserdem in den Stall des Neuenburgers Bryan Balsiger gewechselt.