Schaffhausen : Verurteilter und ausgewiesener Islamist unterrichtet an Schweizer Moschee

Ein Mann, der wegen seiner IS-Mitgliedschaft verurteilt worden war, durfte in der Schweiz bleiben. Im Herkunftsland wäre er an Leib und Leben bedroht gewesen. In einer Schaffhauser Moschee gibt er nun Koranunterricht.