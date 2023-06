Jugendstrafgesetz: Jugendliche Mörder – Bundesrat fordert Verwahrung schon für 16-Jährige

Werden bald schon 16-Jährige verwahrt? Darüber entscheidet der Ständerat am Donnerstag. Im Fokus hat er dabei Jugendliche, welche einen Mord begangen haben . Wir sagen dir, was du dazu wissen musst.

Bei welchen Straftaten soll eine Verwahrung ab 16 Jahren zum Zug kommen?

Es können nur Jugendliche verwahrt werden, welche im Alter von 16 oder 17 Jahren einen Mord verübten. Dies ist in der Schweiz sehr selten. Gemäss dem Bundesrat wurden in der Schweiz in den Jahren 2010 bis 2020 zwölf Jugendliche wegen Mordes verurteilt. Davon wären nur vier für eine Verwahrung infrage gekommen.

Darum will der Bundesrat neu auch 16-Jährige verwahren

Bei minderjährigen Straftätern kommt das Jugendstrafrecht zum Zug. Am 25. Geburtstag enden gemäss diesem aber alle Massnahmen – egal, welche Straftat sie begangen haben. Stellen sie auch dann noch eine ernsthafte Gefahr dar, fehlen laut dem Bundesrat heute in Einzelfällen Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung.

Was ist der Auslöser der Debatte?

Jugendanwälte und Psychiater warnen vor einer Verwahrung

Prognose zur Entwicklung der Jugendlichen ist schwierig

Einer der schwierigsten Punkte bei der Verwahrung sei die Prognose. Darin sind sich die Fachleute einig. So gibt die forensische Psychiaterin Stiefel zu bedenken: «Ich kann die Entwicklungen der Jugendlichen nicht so weit vorhersagen. Sie sind mitten in der pubertären Entwicklung und verändern sich enorm in dieser Zeit.»