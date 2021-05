Alt und weniger Testosteron - Verwahrung von Seebadi-Mörder Wolfgang B. wird aufgehoben

Der Deutsche Wolfgang T. hatte am 14. Mai 2016 seine Geliebte (38) in der Seerheinbadi in Tägerwilen erschlagen.

Pfingsten 2016 traf sich Wolfgang B.* mit seiner Geliebten Marina A.* am Samstagabend bei der Seebadi in Tägerwilen TG. Erst tranken die beiden etwas in der Beiz, danach spazierten sie am Ufer. Dort wurde die damals 38-Jährige von Wolfgang B. mit einem Stein erschlagen und im Wasser liegen gelassen worden. Der Deutsche hatte für das Opfer eine Lebensversicherung in der Höhe von rund 500’000 Franken abgeschlossen.