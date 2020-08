vor 52min

GOOD NEWS Verwaiste Dachse Bonnie und Clyde haben ein neues Zuhause

Nachdem ihre Mutter verunfallt war, kamen zwei kleine Dachse in den Tierpark Goldau. Nun haben die Findelkinder ein nigelnagelneues Gehege.

von Gianni Walther

1 / 8 So klein waren die beiden Dachse Bonnie und Clyde, als sie vergangenes Jahr in den Natur- und Tierpark Goldau kamen. Foto: Natur- und Tierpark Goldau Inzwischen wurde für die herangewachsenen Tiere eine neue Dachsanlage eingerichtet. Foto: Keystone-sda.ch Darin fühlen sich die beiden Dachse pudelwohl. Natur- und Tierpark Goldau

Darum gehts Im Natur- und Tierpark Goldau wurde am Dienstag eine neue Anlage für die Dachse eröffnet.

Zwei Dachse haben in der Anlage eine neue Heimat gefunden.

Die beiden verwaisten Dachse kamen 2019 in den Tierpark, nachdem ihre Mutter bei einem Unfall ums Leben kam.

Im Natur- und Tierpark Goldau wurde am Dienstag die neue Dachsanlage eröffnet. Dort sind vor kurzem Bonnie und Clyde eingezogen – und die beiden scheinen sich gut einzuleben.

In der neuen Anlage befinden sich viele «dachsfreundliche Elemente», wie der Tierpark mitteilte. «Dachse buddeln wahnsinnig gerne», sagt Tierparkdirektorin Anna Baumann auf Anfrage. Deshalb verfüge das Gehege über viel Erdreich, damit die Tiere sich beim Graben ordentlich austoben können.

Bei ihrer Ankunft im Tierpark waren die Dachse wenige Wochen alt. Sie mussten mit der Flasche aufgezogen werden. Video: Natur- und Tierpark Goldau

«Wir haben vorgesorgt und bereits vor dem Umzug einen Bau in der neuen Anlage angelegt», so Baumann. Und dieser scheint ihnen zu gefallen: «Sie verkriechen sich sehr gerne in die Höhle, wenn sie schlafen wollen.» Besucher können übrigens mit etwas Glück über einen Stollen die Dachse beobachten. Zudem gibts Baumstämme und Sträucher, unter denen sich die Tiere verstecken können.

In der Anlage wurde auch ein «ausgeklügeltes Futtersystem» integriert: «Es befinden sich mehrere Futterautomaten im Gehege, die durch Zeitschaltuhren gesteuert sind.» So würden die Tiere aktiviert und müssten auf Futtersuche gehen. «Ab und zu kann das auch zu einem kleinen Wettbewerb unter den beiden ausarten.»

Bevor ihre eigene Anlage fertiggestellt war, wurden die Dachse in verschiedenen Gehegen untergebracht. Video: Natur- und Tierpark Goldau

Wildhüter brachte verwaiste Dachse in den Tierpark

In den Tierpark gekommen waren Bonnie und Clyde letztes Jahr: Zuvor befanden sie sich in einem Heustock. Nachdem die Mutter der beiden in einem Heugebläse tödlich verunfallt war, brachte ein Wildhüter die verwaisten Fellknäuel in den Tierpark. «Sie waren zu diesem Zeitpunkt noch so klein, dass sie mit der Flasche aufgezogen werden mussten.» So hätten sie sich an die Menschen gewöhnt und können nun nicht mehr ausgewildert werden. Ihre Namen haben sie vom Tierpflegepersonal bekommen.

Bis sie in ihr neues Zuhause einziehen durften, dauerte es seine Zeit. Denn: Das Gehege musste zuerst noch eingerichtet werden. «Wir hatten damals nicht damit gerechnet, dass wir so schnell Dachse bekommen würden.» Finanziert wurde die Anlage von einer Spenderin. In der Zwischenzeit befanden sich die Dachse in verschiedenen Gehegen – so etwa in der Bartgeierzuchtstation oder in der Waschbärenanlage.