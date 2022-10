Stromknappheit: Verwaltungen senken Heiztemperatur und lassen Mieter frieren

Wer es gern warm hat, wird in nächster Zeit vielleicht vermehrt zu Wollsocken und der Wärmeflasche greifen müssen: Erste Verwaltungen haben damit begonnen, die Heiztemperaturen zu beschränken.

Mary (30) aus St. Gallen musste schon frieren: Obwohl ihre Heizung hätte funktionieren sollen, blieb es kalt. «Der Monteur kam mehrmals vorbei, bis er die Heizung zum Laufen gebracht hat», erzählt die St. Gallerin. Der Monteur habe zudem darüber geplaudert, dass er in letzter Zeit viele Aufträge von Verwaltungen habe: «Er erzählte, dass er in vielen Häusern jetzt die Heiztemperaturen direkt im Keller beschränkt – ohne dass die Mieterinnen und Mieter das mitbekommen», sagt Mary.

«Sollen sie doch woanders sparen»

Am Tag sei es bei ihr in der Wohnung nun schön warm – doch in der Nacht wache die 30-Jährige vor Kälte auf. «Wenn ich den Heizkörper anfasse, ist er eiskalt. Ich bin mir sicher, die Verwaltung hat die Heizungen limitiert, ohne uns Bescheid zu geben», sagt sie. Dass die Mieterinnen und Mieter nicht informiert worden seien, sei ein «grosses No-Go».