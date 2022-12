Cristiano Ronaldo «flüchtet» und meldet sich auf Instagram

Zuerst Bankdrücker, dann Einwechslung, später ein Tor, das nicht zählte, und zum Schluss ein schneller Abgang – Cristiano Ronaldo drückte dem 6:1-Sieg seiner Portugiesen im WM-Achtelfinal gegen die Nati trotz Ersatzrolle den Stempel auf. Bereits vor Spielbeginn war der Ärger um Ronaldo ein grosses Thema gewesen. Die Mehrheit der portugiesischen Fans wollte die spielende Legende nicht in der Startformation sehen. Nationaltrainer Fernando Santos tat genau das und setzte Ronaldo auf die Bank.

Seine Entscheidung sei strategisch gewesen, so der 68-Jährige. «Cristiano und Gonçalo Ramos (sein Ersatz, der einen Hattrick erzielte, Red.) sind unterschiedliche Spieler. Mit dem Captain der Nationalmannschaft (Ronaldo, Red.) gibt es kein Problem. Wir sind seit vielen Jahren befreundet. Er hat das Beispiel eines Captains gegeben», sagte Santos nach dem klaren Sieg.

Ronaldo bleibt im Fitnesscenter

Ganz so vorbildlich zeigte sich der 37-Jährige dann aber doch nicht. Anstatt nach dem Schlusspfiff mit seinen Teamkollegen zu feiern, «flüchtete» Ronaldo, wie es einige englische und spanische Medien bezeichneten, als Erster vom Platz Richtung Kabine. Und auch einen Tag später war der Unmut wohl noch nicht verraucht. So soll er laut der «Marca» das Training mit den Ersatzspielern am Donnerstag verweigert haben und bei den Startelf-Spielern im Fitness geblieben sein.