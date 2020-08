Betrunken, Drogen oder Nervenzusammenbruch? Verwirrter Kommentator bringt Chaos in die grösste «Overwatch»-League

Wir alle kennen diese Tage, an denen einfach alles in die Hose geht. Robert «Hexagrams» Krikbride hatte letzten Samstag einen solchen Tag, denn der «Overwatch»-Kommentator fluchte, war verwirrt und vielleicht sogar betrunken, und das, während mehr als 10’000 Zuschauer die grösste «Overwatch»-Liga der Welt mitverfolgten.

Als Kommentator hat man keinen leichten Job. Die ganze Zeit muss man die Action kommentieren, mit Fachwissen brillieren und dazu noch unparteiisch sein. Ausserdem braucht man dazu eine dicke Haut, denn nach jedem Match gibt es Personen, die sich über die geleistete Arbeit nur ärgern können. Man stelle sich nun einmal vor, ein solcher Kommentator sage sich für einen Tag, «I don’t care», und mache, was er möchte. Genau dies passierte letztes Wochenende in der von Entwickler Blizzard ausgetragenen «Overwatch»-League.



Wie wäre es denn, wenn Beni Turnheer betrunken eine Fussballmatch kommentieren würde? So in etwa kam es einem vor, wenn man Robert «Hexagrams» Krikbride zuhörte, wie er den Match zwischen den Shanghai «Dragons» und London «Spitfire» kommentierte. Ohne Filter und mit ein paar Fluchwörtern gab er seinen Kommentar zum Geschehen auf dem virtuellen Spielfeld ab und motzt nebenher auch noch über die Sponsoren des Events. Teilweise verwirt verwandelt «Hexagrams» ein 08/15-E-Sport-Spiel in etwas Besonderes, denn er nimmt kein Blatt vor den Mund und ist damit auch noch verdammt unterhaltsam.