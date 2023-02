Türkei: Christain Atsu nach Erdbeben weiter vermisst

Meldung dementiert : Verwirrung um Ex-Chelsea-Star – Atsu nach Erdbeben doch noch nicht gefunden

Am Dienstag kursierten Meldungen, wonach Fussball-Profi Christian Atsu aus den Trümmern des Erdbebens in Antakya gerettet wurde. Am Mittwoch dann die Kehrtwende: Der Ghanaer wird weiter vermisst.

Am Dienstag kursierten Meldungen, wonach der Fussballer nach dem Erdbeben in der Türkei lebend gefunden wurde.

Fussball-Profi Christian Atsu wird nach der Erdbeben-Katastrophe in der türkisch-syrischen Grenzregion nach Angaben von Verantwortlichen seines Clubs in Medien doch weiter vermisst. Der ehemalige türkische Nationaltorwart und Trainer von Hatayspor, Volkan Demirel, sagte der Zeitung «Hürriyet», dass er entgegen anderslautender Berichte bislang noch kein Lebenszeichen von dem 31 Jahre alten Ghanaer erhalten habe.

Atsu fiel aus dem neunten Stock

«Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war am Sonntag um Mitternacht. Christian und seine Teamkollegen spielten bis 3.30 Uhr in der Wohnung eines Freundes Poker», berichtete Sechere. Auf Twitter wiederholte der Agent nachher nochmals, dass der Aufenthaltsort seines Klienten weiterhin unklar sei. «Wie Sie sich vorstellen können, ist dies weiterhin eine verheerende Zeit für seine Familie und wir tun alles, was wir können, um Christian ausfindig zu machen», so der Berater.