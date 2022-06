Amazonas : Verwirrung um Leichenfunde in Brasilien – was geschah mit den Vermissten?

Am Montag wurde die Familie von Dom Phillips (57) über den Fund zweier Leichen informiert. Doch die brasilianische Polizei dementiert dies vehement. Nun veröffentlicht die Familie ein Statement.

Im Fall des in Brasilien vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira gibt es widersprüchliche Aussagen über den Stand der Ermittlungen. Phillips’ Familie wurde nach eigenen Angaben über den Fund von zwei Leichen informiert. Die brasilianische Bundespolizei wies das jedoch zurück. Auch eine Indigenen-Organisation, die an der Suche nach den beiden Vermissten beteiligt ist, dementierte die Angaben.

Der 57-jährige Phillips, der als freier Journalist regelmässig für den britischen «Guardian» schreibt, hatte zusammen mit Pereira, einem Experten für indigene Völker, im Javari-Tal, nahe der Grenze zu Peru, für ein Buch über Gewalt gegen Indigene recherchiert. Die beiden Männer wurden am 5. Juni zuletzt gesehen. In der Region sind Goldgräber, Wilderer und Drogenbanden aktiv.

Bolsonaro sprach von «menschlichen Eingeweiden»

Mehrere Angehörige des britischen Journalisten sagten am Montag, sie seien vom brasilianischen Botschafter in London über den Fund von zwei Leichen informiert worden. Auch der «Guardian» bezog sich in seinen Berichten zu den Leichenfunden auf die Informationen des brasilianischen Botschafters. Am Dienstag gebe es jedoch «noch keine neuen Informationen zu dem Thema» und die brasilianische Bundespolizei dementiere den Leichenfund, teilt die Familie des Journalisten in einem klärenden Statement mit.