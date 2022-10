Ueli Maurers Nachfolge: Verwirrung um Nationalität von SVP-Bundesratskandidatin Blöchliger

Auf Wikipedia stand bis vor kurzem, dass Michèle Blöchliger einen Schweizer und einen britischen Pass besitzt. Als die Nidwaldner Regierungsrätin und Kandidatin für den freiwerdenden Bundesratssitz von Ueli Maurer am Montag an einer Pressekonferenz zu ihrem britischen Pass und Englisch als ihre Muttersprache befragt wurde, sagte sie: «Englisch ist meine zweite Muttersprache, da meine Mutter aus England kommt. Ich habe aber keinen britischen Pass. Das, was in Wikipedia steht, ist nicht zutreffend.»