Zug – Verwirrungen um angeblichen Konkurs von Nord Stream 2

Der Krieg in der Ukraine hat Auswirkungen auf das Unternehmen Nord Stream 2 mit Sitz in Zug.

Konkursmeldung wegen Missverständnisses

Der Kanton Zug steht in Kontakt mit Nord Stream 2. Bis am Mittwochmittag «ist noch keine Konkursanmeldung beim Konkursamt eingegangen», sagt Bernhard Neidhart auf Anfrage. Wie der Leiter des Amtes für Wirtschaft mitteilt, handelte es sich bei der Meldung über den Konkurs um ein Missverständnis. Es sei dabei um das Entlassungsverfahren gegangen.

Dass es zu Entlassungen kommt, ist jedoch bestätigt: «Es sind, so am Dienstag von der Firma bestätigt, 106 Kündigungen», sagt Neidhart. Die Entlassenen sind alle in Zug angestellt. «Wir werden die Betroffenen mit den Instrumenten der Arbeitslosenversicherung unterstützen, so wie wir dies bei jeder angekündigten Entlassung tun», sagt er weiter.