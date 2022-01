Fünf Tage nach Vulkanausbruch : Verwüstetes Tonga fürchtet sich nun vor einem «Corona-Tsunami»

Noch immer ist das Ausmass der Schäden in Tonga, die durch den Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entstanden, unklar. Nun droht dem pazifischen Inselstaat eine weitere Gefahr durch Hilfscrews, die das Coronavirus einschleppen könnten.

Am vergangenen Freitag brach der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai aus und richtete im Inselstaat Tonga schwere Schäden an.

In dem von einem Vulkanausbruch und einem Tsunami heimgesuchten Pazifikstaat Tonga werden schwere Schäden sichtbar. Die Inseln Nomuka, Mango und Fonoifua seien verwüstet, teilte das Rote Kreuz am Mittwoch mit. Nach 15 Meter hohen Tsunamiwellen seien kaum noch Häuser stehen geblieben.

Der unter der Meeresoberfläche liegende Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai war am Freitag ausgebrochen. Satellitenbilder zeigten, wie sich Asche, Dampf und Gas zu einer Riesenwolke zusammenballten, die fünf Kilometer breit und 20 Kilometer hoch war. Der Lärm der Eruption war noch in Alaska zu hören. Der Vulkan liegt etwa 64 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nuku’alofa und löste eine Tsunamiwelle aus, die auf der Hauptinsel 80 Zentimeter hoch war und Tausende Kilometer über das Meer raste. In Peru ertranken dadurch zwei Menschen.

Die Schäden in Tonga waren immer noch schwer einzuschätzen, weil die Naturkatastrophe unterseeische Glasfaserkabel zerstört hat. Bis diese repariert sind, dürften vier Wochen vergehen. Deshalb war nur eine eingeschränkte Kommunikation möglich. Inzwischen habe ein Schiff Nomuka, Mango und Fonoifua erreicht, sagte die Delegationsleiterin der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Katie Greenwood, in Fidschi der Nachrichtenagentur AP. Es habe sehr bedauerliche Informationen übermittelt. «Die meisten Bauten und Wohnungen auf diesen Inseln sind völlig zerstört», sagte Greenwood.

Trinkwasser wird knapp

Die Asche hat auch Regenwasser verschmutzt, das die Menschen zum Trinken sammeln. Trinkwasser sei neben Unterkünften derzeit das drängendste Problem, sagte Greenwood. Neuseeland hat die Marineschiffe Aotearoa und Wellington geschickt, von denen eines 250’000 Liter Wasser und eine Anlage an Bord hatte, die täglich 70’000 Liter Wasser entsalzen kann. Das Schiff könne frühestens Freitag eintreffen, sagte Verteidigungsminister Peeni Henare. Unsicher sei aber, in welchem Zustand die Hafenanlagen sind. Auch Australien bereitete Hilfslieferungen mit Schiffen und Flugzeugen vor.

Sorge vor Ausbreitung von Corona

Unklar war noch, welche internationalen Hilfen Tonga überhaupt in Anspruch nehmen will. In dem Land hat es bislang erst einen einzigen Corona-Fall gegeben – und die Regierung will verhindern, dass das Virus bei Hilfsaktionen eingeschleppt wird. Bisher galt für Einreisende eine dreiwöchige Quarantänefrist. Greenwood sagte, Tonga hoffe auf «fast kontaktlose Katastrophenhilfe». Das sei kompliziert, aber verständlich. «Sie wollen wirklich nicht eine Katastrophe gegen die andere tauschen», sagte Greenwood. Gegenüber dem Radiosender ABC sagte der Vizebotschafter von Tonga in Australien, Curtis Tu'ihalangingie, es gebe Bedenken vor einem möglichen «Corona-Tsunami», weil Helfer aus dem Ausland das Virus einschleppen könnten. Sophie Ford, Hilfskoordinatorin des australischen Roten Kreuzes, sagte gegenüber dem «Guardian», man «sei sehr darauf bedacht, mit der Hilfe nicht noch mehr Probleme ins Land zu bringen».