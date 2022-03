Basel – «Verwunderlich und erfreulich» – Faltstadtplan ist auch 2022 der Renner 

Die Nachfrage ist so gross, dass bereits ein Nachdruck in Planung ist.

In Basel feiert der Falt-Stadtplan ein Revival – am Donnerstag ist die neuste Ausgabe erschienen.

«Der Stadtplan stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Smartphones oder Stadtplan-Apps gab», steht auf dem Deckblatt des neusten Basler Stadtplans. Nun haben aber praktisch alle ein Smartphone und somit immer eine Karte zur Hand. Und doch wurde nach sechs Jahren Unterbruch der Basler Stadtplan vergangenes Jahr erstmals wieder neu aufgelegt. Also der klassische Papier-Faltplan. Und dies mit grossem Erfolg. Im Juli 2021 war er bereits vergriffen. Nun ist die überarbeitete Auflage 2022 beim Kundenzentrum des Grundbuch- und Vermessungsamts, bei Basel Tourismus und im Buchhandel seit Donnerstag erhältlich.

«Wir haben für die aktuelle Auflage 500 Pläne drucken lassen, doch die Vorbestellungen sind so gross, dass nun ein Nachdruck von 500 Stück im April stattfindet», erklärt Hannes Krause Leiter der Kartografie-Abteilung des Vermessungsamts Basel-Stadt auf Nachfrage. «Die Nachfrage ist extrem hoch, was sehr verwunderlich aber doch auch erfreulich ist», so Krause. Aber wer kauft heutzutage eigentlich noch Stadtpläne?