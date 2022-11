Der Verzasca-Stausee ist wieder gefüllt

Der Verzasca-Stausee oberhalb von Tenero-Contra TI wurde im Dezember 2021 entleert. Die Spektakel zog im Frühjahr zahlreiche Schaulustige an. Jetzt ist der Stausee wieder gefüllt, wie Bilder zeigen. Grund für die Entleerung waren Sanierungsarbeiten, die bis zu Ostern abgeschlossen wurden. Seither hat sich der Stausee wieder langsam gefüllt.

Rund um die Entleerung kursierten verschiedene Gerüchte . So sollen zahlreiche Skelette gefunden worden sein. Die Kantonspolizei Tessin dementierte diese «Fake News» aber: «Es wurden keine Leichen gefunden», so der Kommunikationsdienst.

Berühmt wegen Bond-Film

Einst bauten die Menschen in Vogorno an den Hängen Wein an. Doch 1960 begann der Bau der Staumauer, 1965 war dann eine der höchsten Staumauern Europas vollendet und die Weinterrassen verschwunden. Jahre später kamen sie heuer sie wieder zum Vorschein.