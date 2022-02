Olympia 2022: Curlerin Silvana Tirinzoni verzichtet für Gold auf Bankkarriere

Die Schweizer Curling-Hoffnungen liegen bei Olympia unter anderem auf dem Team von Skip Silvana Tirinzoni. Die 42-Jährige ordnet alles ihrem so geliebten Sport unter, sie kündigte einst ihren Job bei einer Bank und zog kurz vor den Spielen in ein Airbnb.

1 / 3 Silvana Tirinzoni will in Peking eine Medaille holen. via REUTERS Dass das nicht leicht wird, weiss sie. Sie sagt: «Es wäre vermessen zu sagen: Wir gehen nach China und holen Gold. Ziel ist sicherlich eine Medaille, das ist klar.» freshfocus Ihre Kollegin Alina Pätz (ganz rechts) meint: «Seit der EM hatten wir kein internationales Turnier mehr, alle wurden abgesagt.» freshfocus

Im November war die Enttäuschung riesig. Mit grossen Ambitionen reiste das Team des CC Aarau mit Skip Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Esther Neuenschwander und Melanie Barbezat zur Europameisterschaft in Lillehammer. In Norwegen scheiterten die Frauen vorzeitig. Dass auch das Team der Schweizer Männer frühzeitig ausschied, war da wohl gar kein Trost. An Olympia soll es besser werden. Viel besser. Eher so wie bei den letzten beiden Weltmeisterschaften. Da holte das Team um Tirinzoni zuletzt zwei Mal in Folge WM-Gold.

Dass auch an Olympia der Sieg möglich ist, wissen sie und Pätz. Im Gespräch mit 20 Minuten wollen sie aber nicht zu grosse Hoffnungen schüren. «Es wäre vermessen zu sagen: Wir gehen nach China und holen Gold. Ziel ist sicherlich eine Medaille, das ist klar», so Tirinzoni. Ihnen sei aber bewusst, wie schwierig das werde. «Von den zehn Teams können acht Olympiasieger werden. Das Feld ist wirklich extrem stark.» Und Pätz ergänzt: «Seit der EM hatten wir kein internationales Turnier mehr, alle wurden abgesagt.»

Tirinzoni entschied sich gegen eine Bank-Karriere

Ja, im Curlingsport haben es die Athletinnen und Athleten derzeit wirklich nicht leicht. Wenn Turniere abgesagt werden, fehlt nicht nur die Spielpraxis, nein. Dann gibt es auch nicht die Möglichkeit, Preisgelder zu gewinnen – was bitter ist. «Das Geld ist immer ein Problem», erzählt Tirinzoni, die mit 42 Jahren die älteste Schweizer OIympia-Teilnehmerin ist. «Mit Curling wird man nicht reich. Wenn ich dieses Ziel gehabt hätte, habe ich definitiv die falsche Sportart gewählt. Wir schlagen uns durch.» Und das ist wirklich so. Die Curling-Weltmeisterin ordnete alles ihrem so geliebten Sport unter.

Nach enttäuschenden Ergebnissen an Sport-Grossanlässen, bei den letzten Winterspielen 2018 in Südkorea wurde sie nur siebte, stellte sie ihr Leben auf den Kopf. Sie verdiente als Projektleiterin bei einer Bank viel Geld. Die Betriebsökonomin mit einer Weiterbildung als Finanzanalytikerin und Vermögensberaterin hatte in der Privatwirtschaft wunderbare Aussichten, doch Tirinzoni kündigte und setzte alles auf eine Karte. Leider war ihr Timing miserabel. Corona kam, Turniere fielen aus, Geld fehlte. Die 42-Jährige zog in eine WG. Ihren Entscheid bereut hat sie dennoch nie, wie sie gegenüber 20 Minuten sagt.

Los geht es mit dem streitenden Curling-Paar Nicht nur das Schweizer Frauen-Team um Skip Silvana Tirinzoni hat grosse Medaillenchancen in Peking. Auch für die anderen Schweizer Teams sieht es sehr gut aus. So wollen einerseits das Männer-Team um Skip Peter De Cruz sowie das Glarner Mixed-Doppel Jenny Perret/Martin Rios für Furore sorgen. Los geht es zunächst für Perret und Rios. Am Mittwoch um 13.05 Uhr Schweizer Zeit beginnt ihr Spiel gegen China. Vor vier Jahren gewann das Ex-Paar Silber und sorgte für grosses Staunen bei den TV-Zuschauern. Der Grund: Sie zofften sich vor laufenden Kameras – und wie! Ob sie sich nun wieder zu einer Medaille streiten? (nih)

«Die Bubble entschleunigt»

«Klar, als die Pandemie anfing und immer mehr Wettkämpfe abgesagt wurden, fragte ich mich schon: Habe ich mich richtig entschieden? Es kam kein Geld rein. Aber schlussendlich: Nein», so Tirinzoni. «Ich habe meinen Entschied nie bereut. Der Erfolg gab mir ja auch recht.» Und das stimmt. Olympia-Quali, WM-Titel. Für den Erfolg macht die Olympionikin alles. Auch für die Spiele in China. Denn: Vor Olympia zog sie in ein Airbnb. In der WG hatte sie zu grosse Angst vor einer Corona-Ansteckung. Auch wollte sie ihre Mitbewohnerin nicht einschränken. Tirinzoni: «Ich konnte doch meine WG-Kollegin nicht einschränken, ihr verbieten, andere Menschen zu sehen. Der Verband hat mich zum Glück unterstützt bei dieser Lösung.»

Da hatte es ihre Teamkollegin Pätz leichter. Auch sie hatte private Kontakte eigentlich nur noch übers Telefon. Ihr Glück war jedoch, dass sie mit ihrem Partner Sven Michel zusammenwohnt. Michel ist auch Curler und startet bei Olympia im Team um Skip Peter de Cruz. «Wir wollten das Gleiche, das machte die ganze letzte Zeit leichter.» Obwohl – leicht ist die aktuelle Zeit sowieso nicht. Wie alle Sportlerinnen, Sportler und alle, die irgendwas mit Olympia zutun haben, befinden sich Pätz und Tirinzoni in China in einer Bubble. Schlimm finden die beiden das aber nicht. Der Skip meint: «Die Bubble entschleunigt. Sie gibt Zeit, auch mal Dinge zu tun, die man sonst an Olympia nicht macht. Ein Puzzle zum Beispiel.»