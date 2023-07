Shayden sucht nach Freunden – Mobbing-Opfer geht viral

Der Junge wird in der Schule gemobbt.

Seit einigen Tagen spricht die Welt über den elfjährigen Shayden Walker, denn dieser sucht verzweifelt nach Freunden. Shayden wird in der Schule gemobbt . Seither sucht er nach gleichaltrigen Kindern, um nicht mehr allein zu sein. Auf seiner Suche klingelte er bei seinen Nachbarn Brennan und Angell Ray.

«Ich brauche so dringend Freunde.»

Die beiden waren nicht zu Hause, konnten aber über ihre Türkamera mit dem Elfjährigen sprechen. Shayden erzählte von seinem Leid und seinem Wunsch, Freunde zu haben. «Ich brauche so dringend Freunde», so der Elfjährige. Die Rays waren so berührt von der Offenheit und den Worten des Jungen, dass sie das Gespräch auf Tiktok veröffentlichten.