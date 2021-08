Fallschirmjäger berichtet aus Kabul - Verzweifelte Mütter werfen ihre Babys über den Stacheldraht

Einige Mütter versuchen in ihrer Verzweiflung, ihre Kinder an Soldaten abzugeben.

Der Offizier einer Fallschirmjägereinheit schildert das grausame Ausmass der Verzweiflung in Kabul. Er erzählt gegenüber «Independent» von brutaler Gewalt der Taliban gegen Frauen : «Rettet mein Baby!», hätten die verzweifelten Mütter gerufen, während sie von den Taliban geschlagen wurden. «Sie warfen uns ihre Babys über den Zaun. Einige fielen auf den Stacheldraht. Es gab in dieser Nacht keinen einzigen Mann, der nicht weinte», sagte der Offizier.

«Wir sind hier, um diese Personen zu schützen»

Kim Sengupta berichtet für «The Independent» vom Flughafen Kabul in Afghanistan. «Für afghanische Personen wird es immer schwerer, zum Flughafen zu gelangen, weil die Taliban die Strassen und Eingänge kontrollieren». Ein afghanischer Mann erzählt, wie die Taliban seine Frau geschlagen hätten: «Einer der Taliban wurde wütend wegen etwas, das meine Frau gesagt hat und fing an, sie mit einem Stock zu schlagen. Ich wollte sie beschützen und der Mann griff tatsächlich um mich herum, um sie zu schlagen. Sie scheinen das zu mögen.»

Britische Soldaten reflektieren, was sie dort erleben: «Wir sind hier, um diese Personen zu schützen, indem wir sie so schnell wie möglich wegbringen. Wir können uns vorstellen, was mit denen passiert, die zurückgelassen werden.»

Wie etwa der jungen Mutter Mazhdu (27), die mit ihrer vierjährigen Tochter am Tor auftauchte. Sie sei vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen und verbrachte die letzten Monate bei ihrer Cousine in der Türkei. «Er war schon immer gewalttätig, aber seit die Taliban an der Macht sind, ist es noch schlimmer geworden», erzählte die Frau. Weil ihr Visa abgelaufen ist, kann sie nicht in die Türkei zurück und lief weinend davon. Ein britischer Soldat schritt ein und begleitete sie hinter die britischen Linien am Flughafen: «Ich weiss nicht, ob das System sie aufnimmt, aber ich kann es versuchen».