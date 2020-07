Glück in der Corona-Krise

Verzweifelte Schülerin (16) findet doch noch eine Lehrstelle

Eine Sekschülerin wünschte sich so sehr eine Lehrstelle, dass sie auch gratis gearbeitet hätte. Ihr grosser Wille bezahlte sich aus.

Die Corona-Krise kostete die Sekschülerin N. T.* die KV-Lehrstelle in einem KMU. Nach einer ersten Zusage hatte die Firma ihr wegen der schlechten Auftragslage absagen müssen. Nach den Sommerferien wäre ihr also nichts anderes mehr übrig geblieben, als nochmals die Schulbank zu drücken. Um doch nicht im zehnten Schuljahr zu landen, war sie bereit, ein grosses Opfer zu bringen. «Ich würde auch eine unbezahlte KV-Lehre machen», sagte die 16-jährige Zürcherin Ende Juni. Schliesslich gehe es ihr nicht ums Geld, sondern um ihre Ausbildung.

Kurz vor den Sommerferien klappte es aber doch noch: Im August wird N. T. eine KV-Lehre im Department Store Jelmoli starten. «Ich fühle mich sehr erleichtert. Ich bin zudem auch sehr froh, dass ich das bekommen habe, wofür ich das ganze Jahr gekämpft habe. Ich kann es immer noch nicht wirklich in Worte fassen, da ich sehr glücklich bin!», so N. T.

Grosser Wille sei vorhanden

Nach der Berichterstattung von 20 Minuten wurde Jelmoli auf N. T. aufmerksam und lud sie zu einem Vorstellungsgespräch ein. «Jelmoli befindet sich in einer grösseren Transformation und Expansion, weshalb eine zusätzliche Auszubildende in Anbetracht des Wachstums der Unternehmung möglich ist», sagte Berufsbildnerin Nicole Richner.

Sozialkompetenzen seien wichtig

Laut Richner haben KV-Auszubildende bei Jelmoli günstige Karten, wenn sie neben einem Sek-A-Abschluss auch gute Sozialkompetenzen vorweisen. Warum es mit der Lehrstelle geklappt hat, kann N. T. nur vermuten. «Es kann verschiedene Gründe haben. Aber ich nehme an, weil sie meine Geschichte verstanden und etwas in mir gesehen haben, was andere Firmen nicht sahen. Darüber bin ich sehr froh», sagt sie.



Jelmoli will aus Fairness gegenüber anderen Bewerbern das Bewerbungsverfahren nicht weiter kommentieren. «Wir freuen uns sehr, dass wir N. T. für die Lehrstelle bei Jelmoli gewinnen konnten», schreibt Monica Monsch, Leiterin Marketing und Kommunikation.