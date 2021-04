Indonesien : Verzweifelte Suche nach U-Boot mit 53 Menschen an Bord

In Indonesien ist während eines Manövers vor der Küste von Bali ein U-Boot mit 53 Seeleuten an Bord verschwunden. Die Marine hat eine Suche gestartet und Australien und Singapur um Hilfe ersucht.

Das U-Boot namens KRI Nanggala war in See gestochen, um die Crew im Umgang mit Torpedos zu drillen, als es am Mittwoch in den Gewässern nördlich der Insel Bali verschwand.