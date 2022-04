Schiffbruch vor Japan : Verzweifelte Suche nach Vermissten von gekentertem Ausflugsboot

Bislang wurden neun bewusstlose Menschen aus dem eisigen Meer vor der nordjapanischen Halbinsel Shiretoko gezogen.

Einen Tag nach dem Kentern eines Ausflugsboots vor Nordjapan hat die Küstenwache weitere Vermisste aus dem eiskalten Meer geborgen. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Sonntag berichtete, wurden bis zum späten Vormittag neun Menschen vor der Küste der nordjapanischen Halbinsel Shiretoko aus der rauen See und zwischen Felsen geborgen. Sie sollen nicht bei Bewusstsein gewesen sein und wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach den übrigen der insgesamt 26 Menschen an Bord und dem Ausflugsboot selbst wurde weiter gesucht.