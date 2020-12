Lappland : Verzweifelte Tourenfahrer drohen Schlittenhunde zu erschiessen

Die Auswirkungen der Corona-Krise fallen auch auf die Schlittenhunde Lapplands zurück. Ihre Besitzer verzweifeln wegen der schlecht laufenden Geschäfte und befürchten, bis zum Äussersten gehen zu müssen.

Video einer eindrücklichen Fahrt mit dem Hundeschlitten (allerdings in Norwegen).

Die Lage ist so ernst, dass Private und Unternehmen sich für Hilfe zusammenschlossen.

Um das Weihnachtsgeschäft der Hundeschlittentouren in Lappland ist es dieses Jahr schlecht bestellt.

Die Corona-Krise lässt auch den Wintertourismus in Lappland wegbrechen. Bereits Anfang November sind laut Fremdenverkehrsamt LMW über 60 Prozent der Buchungen storniert worden. Doppelt hart trifft das die Anbieter von Hundeschlittenfahrten – mit dem Geschäft gehen auch ihre geliebten Huskys zugrunde.

In der Wintersaison sind in Lappland zwischen 5000 und 7000 Huskys im Einsatz. Die Unterhaltung der Tiere ist teuer, sie müssen versorgt, gepflegt und bewegt werden. «Teilweise werden die Hunde aus Verzweiflung sogar eingeschläfert und erschossen», sagt ein Schlittenhunde-Anbieter aus Rovaniemi zu RTL. «Viele andere werden an Privatleute abgegeben.»