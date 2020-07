Zürich

Vespa-Händler bittet Diebe, Auspuff nach MFK zurückzubringen

Zwei Männer demontierten vor einer Vespa-Garage die Auspuffanlage einer Piaggio. Der Garagist reagiert auf den Diebstahl mit einem grosszügigen Angebot.

Über neun Minuten hantieren die Diebe an der Piaggio herum.

Nun richtet sich der betroffene Vespa-Händler, Philipp Schneider, in einem Facebook-Post an die Diebe: «An die jungen Männer, die am Freitag, 17.7. bei uns nachts den Auspuff eines Piaggio Beverly 300 ‹ausgeliehen› haben: Bitte bringt uns den Auspuff doch nach bestandener Motorfahrzeugkontrolle zurück.»