Wer Vetements ein bisschen kennt , weiss, dass d as M odehaus gerne provoziert. So lehnen sich die Designs d er Marke gerne mal an Sujets des Alltags an , erscheinen d ann wahnsinnig simpel, sc hlagen aber teuer zu Buche.

Für die Menswear - Kollektion Herbst 2021 präsentierte Vetements, das seinen Sitz 2017 von Paris nach Zürich verlegte, 165 Looks. Nebst altbekannten Klassikern wie etwa Flammenmuster n zeigte das Modehaus von Designer Guram Gvasalia auch Looks mit blauen Farbspritzern.

Vetements bestätigt in der Vogue : Diese Inspiration kommt von den Hongkong-Protesten. Die blauen Farbtupfer kamen zustande, als die Demonstranten von der Polizei mit einer blaue n Flüssigkeit bespritzt wurden, um später identifiziert und a bgeführt zu werden.

D er Modeblog Diet Prada übt Kritik : « Manche Stücke der Kollektion werfen die Frage auf, wer das Recht hat, künstlerische Inspiration aus politischen Situationen zu ziehen .»

Auf Instagram schreiben sie: « Vetement hat schon für ihre Frühling-Sommer-2019-Kollektion politische Messages benutzt. Inspiriert durch das Aufwachsen des Designers in Georgien während eines Bürgerkriegs , war das eines ihrer stärksten Outings. Dies kreativ zu verwerten ist ihr Recht. Nicht so aber Hongkongs Kampf für Demokratie, in dem Vetements kein Teilnehmer ist. »

Gewinn auf Kosten anderer?

Der Tenor der User ist Empörung. So kommentiert einer: « Aus p olitische n Unruhen, die sie nicht betreffen, Geld zu machen, ist schlechter Geschmack. » Eine weitere Userin pflichtet bei: « Dann sollten sie besser alles Geld, was sie aus der Kollektion erhalten, an die Hongkong Proteste spenden. »

Aber nicht alle haben Mühe mit Vetements neuestem Streich. So schreibt ein anderer User auf Twitter: « Die neue Kollektion von Vetements ist Feuer! Die letzten paar Kollektionen erinnerten mich zu sehr an Balenciaga »