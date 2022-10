Animal Hoarding: Veterinäramt stösst in Berner Tiermessie-Wohnung auf 48 Katzen  

In der Wohnung einer Bernerin fanden die Behörden scharenweise Katzen, einige von ihnen in beklagenswertem Zustand. Die Frau wurde nun wegen Tierquälerei verurteilt.

Eine Frau aus dem Kanton Bern hielt viel mehr Katzen, als sie umsorgen konnte. (Symbolbild)

Darum gehts Bei einer Tierschutzkontrolle in einer Berner Wohnung wurden rund 50 Katzen gefunden.

Die Halterin war total überfordert mit den Tieren; einige von ihnen waren krank und wiesen Augeninfektionen auf.

Die 59-jährige Frau, die dem Veterinäramt bereits bekannt war, wurde unter anderem wegen Tierquälerei verurteilt.

Bei einem Kontrollbesuch im vergangenen März dürften sich den Mitarbeitenden des Veterinäramts die Haare gesträubt haben: In der Wohnung einer 59-jährigen Frau aus dem Kanton Bern stiessen sie auf mindestens 48 Katzen. Einige der Stubentiger waren in einem erbärmlichen Zustand: Sie litten an Katzenschnupfen, Herpesinfektionen der Augen, Ohrmilben- und Flohbefall. «Die teilweise stark fortgeschrittenen Veränderungen der Augen weisen auf chronische Infektionen hin», heisst es im Strafbefehl gegen die Besitzerin der Tiere.

Beim Betreten der Wohnung schlug den Kontrolleuren ein «beissender Gestank nach Ammoniak und Fäkalien» entgegen. Kein Wunder: Der Boden war mit Katzenkot und Katzenurin übersät, die vorhandenen sechs Katzenkistchen verschmutzt, sogar die Wände waren mit Kot verschmiert. Aufgrund der hohen Dichte an Katzen waren einige der Tiere derart gestresst, dass sie «ihre Geschäfte an ihren Aufenthaltsorten verrichteten und in der Nähe dieser Ausscheidungen leben mussten». Durch die schlechte Luftqualität und das schlechte Raumklima wurden die Katzen zudem überanstrengt.

Überforderung und ohne Geld

Die Beschuldigte war für die Behörden keine Unbekannte: Bereits Ende September 2021 war sie anlässlich einer unangemeldeten Kontrolle angewiesen worden, ihre Katzen bis zum Ende desselben Jahres kastrieren zu lassen. Im Februar 2022 verfügte das Veterinäramt die Abgabe ihrer Katzen oder eine Kastration bis Ende des Monats, zudem wurde ein teilweises Tierhalteverbot ausgesprochen – gestattet wären ihr fortan noch zwei Hunde und zehn kastrierte Katzen gewesen. Die Frau habe um die unzumutbaren Zustände für die Tiere gewusst, schreibt die Staatsanwaltschaft. Jedoch habe sie es aufgrund fehlender finanzieller Mittel sowie aus Gründen der Überforderung unterlassen, «für eine würdevolle und artgerechte Haltung der Katzen zu sorgen».

Da die Beschuldigte trotz mehrmaliger Aufforderung des Kantons die nötigen Massnahmen (Kastration) nicht in Angriff nahm, ist sie nun wegen mehrfacher Tierquäler und mehrfachen Missachtens von Tierhaltungsvorschriften per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 4320 Franken verurteilt worden, dies bei einer Probezeit von drei Jahren. Zudem muss sie Bussgelder in Höhe von 2120 Franken bezahlen und die Verfahrenskosten tragen.

«Halter erkennen eigene prekäre Lage nicht» Animal Hoarding Im vorliegenden Fall handelt es sich offensichtlich um sogenanntes Animal Hoarding: ein Krankheitsbild, bei dem Menschen Tiere in einer grossen Anzahl halten, sie aber nicht mehr angemessen versorgen können. Es fehlt an Platz, Nahrung, Hygiene und tierärztlicher Betreuung. «Solche Halterinnen und Halter können ihre eigene prekäre Lage nicht erkennen und versuchen stattdessen zwanghaft, weitere Tiere anzusammeln – obschon sie mit der bestehenden Anzahl bereits heillos überfordert sind», erklärt Esther Geisser, Präsidentin der Tierschutzorganisation Netap. Weil die Einsicht fehle, seien sie auch nicht offen für Lösungen, etwa in Form der Abgabe von Tieren oder der Kastration. Dabei haben Animal Hoarder selten bösen Absichten, sondern vielmehr eine verzerrte Wahrnehmung. «In der Regel sind es tierliebe Menschen, die davon überzeugt sind, dass es die Tiere bei ihnen gut haben», sagt Geisser. Praktisch ausnahmslos stecke hinter der Tiersammelsucht ein trauriges menschliches Schicksal. «Oft sind ältere Leute betroffen, die an Einsamkeit leiden und keine Aufgabe mehr haben.» Die seelische Lücke füllen sie mit der Zuwendung zu den Tieren. Es sei zwar wichtig, den überforderten Halterinnen und Haltern ihre vernachlässigten Tiere wegzunehmen und in eine neue Obhut zu geben, sagt die Tierschützerin. Doch dürfe man eben auch die Menschen dahinter nicht vergessen. «Sie brauchen eine psychologische Betreuung, damit sie wieder auf die Beine kommen und nicht in ein totales Loch fallen.»

