«Schneller als Aston Martin» – Vettel fährt mit Töff auf Rennstrecke – Fans feiern es, FIA droht mit Strafe

Am Wochenende steht der Grosse Preis von Australien an.

Das Comeback von Sebastian Vettel verläuft bisher nicht ganz nach Plan. Nach überstandener Coronavirus-Infektion musste Sebastian Vettel im zweiten Training vor dem Grossen Preis von Australien zuschauen. In der ersten Session hatte er seinen Aston Martin mit Motorproblemen vorzeitig auf der Strecke abstellen müssen. Es gelang anschliessend nicht mehr, das Auto rechtzeitig für das zweite Training wieder fahrtüchtig zu machen. «Ich habe Probleme mit dem Motor», funkte der Deutsche an die Box.

Vettel griff nach dem Zwischenfall sogar selbst zum Feuerlöscher, als es an seinem Wagen starke Rauchentwicklung gab. Dann schob er zusammen mit Hilfe von Streckenposten das Auto an eine sichere Position. Mit einem Töff fuhr der 34-Jährige unter dem Jubel der Fans zurück zur Garage. Doch das könnte noch ein Nachspiel haben, da das Befahren der Strecke so eigentlich verboten ist. Die FIA leitete bereits eine Untersuchung ein.

Fans feiern Vettel

Nichtsdestotrotz: Die Formel-1-Fans feierten den Deutschen für diese Aktion. Sie witzelten beispielsweise, dass der Roller deutlich schneller als der Aston Martin sei. Ein Twitter-User meinte: «Breaking News: Vettel nimmt eine Teilzeitstelle als Uber-Eats-Fahrer an, bis sein Auto wieder funktioniert.» Viele Fans lachten auch einfach über die Aktion und machten sich einen Spass daraus, die Fahrt mit Musik zu untermalen. Sogar der offizielle Formel-1-Twitter-Account tweetet: «Dies ist das ikonischste Ende einer Trainingseinheit, an das wir uns erinnern können.»

Formel-1-Spitzenreiter Charles Leclerc hat derweil seine starke Form mit der Trainings-Bestzeit nachgewiesen. Zum Auftakt in Melbourne fuhr der Ferrari-Pilot am Freitag in 1:18,978 Minuten die schnellste Runde und verdrängte Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 0,245 Sekunden Vorsprung auf Platz zwei. Knapp dahinter landete Carlos Sainz im zweiten Ferrari auf Rang drei. Während sich auch in Down Under wieder ein Duell zwischen der Scuderia und Red Bull abzeichnet, schaffte es Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes nur auf Rang 13.