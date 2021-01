Neue Frisur : Vettel zeigt sich erstmals beim neuen Team – und die Formel-1-Fans drehen durch

Der Formel-1-Pilot ist bei seinem neuen Team Aston Martin angekommen. Erstmals nahm der 33-jährige Deutsche im neuen Boliden Platz – mit neuer Frisur.

Im Dezember in Abu Dhabi Grand Prix hatte der Deutsche noch eine vollere Haarpracht.

Sebastian Vettel fährt ab der neuen Saison in der Formel 1 für Aston Martin. Bei seiner Präsentation interessierte am meisten aber seine neue Frisur.

Der neue Look fällt sofort auf, Sebastian Vettel trägt jetzt eine Halbglatze. Kurze Haare, dazu eine sehr hohe Stirn – so kam Vettel bei Aston Martin an. Haben ihm die Jahre bei Ferrari seine lockige Haarpracht gekostet? Der 33-Jährige sieht auf jeden Fall «aerodynamischer» aus als früher.